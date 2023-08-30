Ангел-хранитель подарит свой поцелуй: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков конца августа по знакам зодиака

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от последних дней лета представителям разных знаков зодиака.

Некоторые почувствуют себя главными счастливчиками этих дней, их словно поцелует сам ангел-хранитель.

У Близнецов выровняются дела, но расслабляться пока рано. Держите все под контролем. От покупок и вложений на время лучше отказаться.

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Козерогам звездами обещана прибыль, правда, дан настоятельный совет деньги попридержать.

Водолеев ждут удачи в личных планах. Но обратите внимание на дела внутри дома.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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