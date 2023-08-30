Ангел-хранитель подарит свой поцелуй: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков конца августа по знакам зодиака

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от последних дней лета представителям разных знаков зодиака.

Некоторые почувствуют себя главными счастливчиками этих дней, их словно поцелует сам ангел-хранитель.

У Близнецов выровняются дела, но расслабляться пока рано. Держите все под контролем. От покупок и вложений на время лучше отказаться.

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