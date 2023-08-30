Какой путь предстоит пройти Весам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам с 30 августа: Тамара Глоба назвала эти знаки зодиака

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на финальные дни августа. Она специально отметила несколько знаков зодиака, рассказав, что им надлежит сделать, какой путь выбрать с 30 августа.
Весам дан наказ не думать о материальной выгоде, и тогда они смогут справиться с любыми делами при поддержке близких.
Стрельцам рекомендовано разделять дружбу и службу и не полагаться на обещания. Вечер лучше посвятить дому, а покупки пока отложить.
Козерогам дан совет обратить внимание на технику и дороги. Важно попридержать средства, не транжирить.
Рыбам в эти дни стоит заняться собой, здоровьем и провести инвентаризацию. Старайтесь не ссориться с окружающими по мелочам.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»