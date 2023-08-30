Какой путь предстоит пройти Весам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам с 30 августа: Тамара Глоба назвала эти знаки зодиака

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба рассказала, что надлежит сделать представителям этих знаков зодиака.

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на финальные дни августа. Она специально отметила несколько знаков зодиака, рассказав, что им надлежит сделать, какой путь выбрать с 30 августа.

Весам дан наказ не думать о материальной выгоде, и тогда они смогут справиться с любыми делами при поддержке близких.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Стрельцам рекомендовано разделять дружбу и службу и не полагаться на обещания. Вечер лучше посвятить дому, а покупки пока отложить.

Козерогам дан совет обратить внимание на технику и дороги. Важно попридержать средства, не транжирить.

Рыбам в эти дни стоит заняться собой, здоровьем и провести инвентаризацию. Старайтесь не ссориться с окружающими по мелочам.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

Читайте также