Глоба назвала знак, который расстанется с «лишним» человеком и озолотится: он только мешает

Иногда нужно прощаться с людьми, которые тянут вас на дно. Иначе никогда не открыть дорогу к счастливому будущему.

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Об этом напомнила Овнам астролог Тамара Глоба. Она посоветовала представителям данной зодиакальной системы именно так и поступить — расстаться с человеком, который постоянно критикует и не верит в способности Овна.

Как только Овен потеряет с этим энергетическим вампиром связь, он тут же почувствует невероятное облегчение, поверит в себя и начнет путь процветания. Овнов ждет великое будущее!

Источник: rsute.ru.