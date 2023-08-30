Чьи кошельки внезапно разбухнут от денег: эти знаки зодиака просто выиграют и получат подарки

Нечто невероятное должно произойти в судьбе Овнов, Тельцов и Козерогов уже в ближайшее время. Их счета будут увеличиваться ежедневно, а кошельки начнут пухнуть от многочисленных купюр.

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Причина тому — ретроградность Меркурия, которая до 15 сентября усилит финансовую энергию этих знаков.

Многие из Овнов, Тельцов и Козерогов получат повышение, выйдут на новый уровень заработков, начнут выгодный бизнес.

Однако не исключено, что часть этих счастливчиков просто окажется в числе фаворитов фортуны.

Они просто выиграют в лотерее или игре, получат крупное наследство или подарок от влиятельного и богатого человека.

Источник: rsute.ru