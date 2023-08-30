Отсчет уже начат: через 14 дней эти три знака зодиака обретут новую судьбу (даже дом будет другим)

Через 14 дней линии судеб Овнов, Львов и Рыб кардинально изменятся к лучшему.

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До 15 сентября они будут чувствовать на себе мощную энергию ретроградного Меркурия, который и переродит их. Это редкий шанс, который дается немногим.

Однако у Овнов, Львов и Рыб появится возможность переписать свою книгу жизни заново, создав своими руками свое счастливое бытие.

Этим людям необходимо две недели четко представлять, чего они хотят от жизни. Понять цель своего существования и осознать, как его достигнуть.

Далее Вселенная начнет помогать им. У них будет все, о чем они грезили. Если они мечтали о большом доме и богатстве, будет и это.

Источник: rsute.ru