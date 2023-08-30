Козероги, Водолеи и Рыбы найдут в сентябре свое счастье: расцвет жизни, карьеры, отношений

Сентябрь станет счастливым месяцем сразу для нескольких знаков зодиака. Козероги, Водолеи и Рыбы увидят в это время самые приятные перемены, на которые они могли только надеяться.
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Для Козерогов сентябрь станет периодом гармонии в отношениях. Также для них это время доходных сделок.
Водолеям начало осени принесет новые возможности в карьере. Инициатива представителей зодиакальной системы будет встречена с восторгом.
Для Рыб сентябрь может стать периодом творческого расцвета. Вдохновение позволит этим людям создать нечто поистине уникальное. Личная жизнь тоже будет бить ключом.
Источник: rsute.ru