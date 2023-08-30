Овны, Тельцы и Близнецы в сентябре увидят великие перемены: новое сияние светлой жизни

Ретроградный Меркурий будет оказывать свое влияние на людей вплоть до 15 сентября. Его энергия кого-то накажет, а кого вознесет до небес.

Так, Овны, Тельцы и Близнецы смогут начать свою счастливую жизнь именно в данный период. Осенью их карма перепишется и путь в будущее будет светлым и чистым, без преград, которые они постоянно ощущали.

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Овны получат возможности в сентябре, о которых и не мечтали, их нужно будет срочно использовать.

Тельцы устроят свой быт и личную жизнь. Близнецы получат награду за терпение в виде процветания.

Источник: rsute.ru