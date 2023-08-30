Володина назвала два знака зодиака, которым повезет в любви: абсолютная гармония и счастье

Астролог Василиса Володина предрекла удачу в любви двум знакам зодиака — Льву и Тельцу. Люди, которые родились под этими созвездиями познают вкус истинных чувств, испытают счастье.
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Львы почувствуют на себе знаки внимания со стороны противоположного пола, общение это будет весьма приятным. Эти романтические моменты помогут Львам расслабиться и отдохнуть.
В жизни Тельцов возможны сюрпризы и незабываемые встречи. В личных отношениях многое изменится к лучшему, если приложить усилия и проявить инициативу.
Источник: rsute.ru