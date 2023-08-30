Расцвет любви и карьеры: для какого знака сентябрь станет судьбоносным временем

Для Козерогов сентябрь может стать временем гармонии. Причем во всех смыслах.

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Представители данной зодиакальной системы смогут успешно налаживать любые коммуникации, что заметно продвинет их в глазах людей.

Они станут любимцами в рабочем коллективе, руководство заметит их, оценит и вознаградит достойно.

Также Козероги сумеют наладить гармоничные отношения с любимыми, близкими, в семье. Дома их будут ждать с нежностью и теплыми чувствами.

Жизнь начнет играть новыми прекрасными красками, наполнится смыслом, в дом придет достаток.

Источник: rsute.ru