Какие два знака благословит небесная сила: вас будут обожать и одаривать деньгами

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В настоящий момент Скорпионы и Козероги могут смело строить планы на жизнь и визуализировать мечты. Это крайне важно для достижения желаемых целей.

Сейчас фортуна на их стороне, поэтому можно не скромничать. Подумайте, что вы по-настоящему хотите, даже самые дерзкие планы могут осуществиться. Впереди вас ждут многочисленные победы.

Источник: rsute.ru