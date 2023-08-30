Отсчитываем 15 дней: далее Овны, Львы и Рыбы стартуют в новую жизнь — богатую, в любви и счастье

До 15 сентября жизнь Овнов, Львов и Рыб должна кардинально измениться в лучшую сторону.

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Произойдет это под влиянием ретроградного Меркурия. В период преобразований этим людям может быть непросто, ведь энергия Меркурия сложна и сильна.

Однако преодолев данный период испытаний Овны, Львы и Рыбы почувствуют невероятное облегчение и поймут, что не зря страдали.

Их мечты практически полностью осуществятся. Те, кто мечтали о богатстве, найдут его. Те, кто грезил любовью и семейным благополучием, будут жить в гармонии с партнерами. Счастье будет верным спутником этих людей.

Источник: rsute.ru