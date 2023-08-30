Глоба назвала знак, которого разнесет начальник: не нужно было говорить про зарплату

Стрельцы могут сильно испортить мнение о себе у начальства. А все из-за разговора, который они затеют с руководящим звеном.

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Стрельцам непременно захочется оговорить условия своего труда, а также свои заработки. Эти люди уверены, что достойны лучшего.

Однако сейчас для этого не самое подходящее время, на Земле царит ретроградный Меркурий, который развивает не самые позитивные энергии. Начальник может вспылить в ответ и наговорить такого, что с трудом прощается.

Его реакции могут быть самыми разными, вплоть до кардинальных мер. Стрельцам стоит пока подождать с разговорами.

Источник: rsute.ru