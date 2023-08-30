Какие три знака получат благословение ангела счастья: невероятное везение в деньгах, богатство

Тельцы, Козероги и Рыбы этой осенью обретут невероятное везение. Особенно ярко оно будет проявляться в финансовой сфере.

Так Вселенная отблагодарит представителей данных зодиакальных систем за все хорошие дела, которые они сделали.

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Естественно, что тем, кто думал только о личных интересах, надеяться на помощь сил свыше не стоит. Награду получат действительно достойные люди.

Это будет настоящий подарок судьбы в виде неожиданного большого презента, выигрыша в лотерею, крупного наследства от дальнего родственника.

Источник: rsute.ru.