Указаны три знака зодиака, счета которых скоро пополнятся миллионами: везение планетарного масштаба

Овны, Тельцы и Козероги уже в сентябре почувствуют себя намного сильнее, активнее и увереннее, чем ранее.

Таким образом люди этих знаков ощутят на себе влияние ретроградного Меркурия, который прольет на них свой свет.

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Принято считать, что данный период несет в себе только негатив, однако Овны, Тельцы и Козероги смогут повернуть ретроградность в свою пользу.

В первую очередь им Меркурий поможет в финансовой сфере. Люди данных зодиакальных систем смогут выгодно инвестировать, начать новый бизнес, сорвать куш со сделки. Отдельным личностям вообще повезет просто так, их счета способны пополниться миллионами.

Источник: rsute.ru.