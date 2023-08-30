Через 14 дней судьба Овнов, Львов и Рыб будет обнулена: Меркурий задаст вектор новой жизни

Овны, Львы и Рыбы окажутся в период ретроградности Меркурия под сильным воздействием энергии планеты.

Это воздействие будет настолько мощным, что может обнулить их линии судьбы, которые были написаны ранее. Далее им будет задан новый вектор.

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Представителям данных зодиакальных систем важно в этот момент создать предпосылки для позитивного развития своей жизни. Они в силах написать свой новый путь сами, поставив точную цель впереди.

Если люди, которые родились под созвездиями Овнов, Львов и Рыб, смогут четко осознать, чего они хотят от жизни, то они станут хозяевами своей жизни и добьются всего, о чем мечтали.

Источник: rsute.ru.