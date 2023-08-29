Что ждет в старости Стрельцов, Козерогов и Водолеев: кармическая участь по знакам зодиака

То, какой будет жизнь в старости, зависит от многих составляющих, в том числе и от принадлежности к тому или иному знаку зодиака.
Кармическая участь во многом зависит от гороскопа.
Так, Стрельцы в старости достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Лекции Стрельцов, благодаря их легкому характеру, не будут похожи на нравоучения. Так что слушателей у Стрельцов будет немало.
Козероги в старости переживут период второй молодости. Им будет казаться, что они полны сил и у них все еще впереди.
Водолеи в старости будут осваивать новые занятия. Что такое возраст, Водолеи не понимают и считают, что перед ними всегда будут открыты любые двери.
По материалам gurni.ru