Что ждет в старости Стрельцов, Козерогов и Водолеев: кармическая участь по знакам зодиака

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Какой будет старость, можно определить по гороскопу.

То, какой будет жизнь в старости, зависит от многих составляющих, в том числе и от принадлежности к тому или иному знаку зодиака.

Кармическая участь во многом зависит от гороскопа.

Так, Стрельцы в старости достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Лекции Стрельцов, благодаря их легкому характеру, не будут похожи на нравоучения. Так что слушателей у Стрельцов будет немало.

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Козероги в старости переживут период второй молодости. Им будет казаться, что они полны сил и у них все еще впереди.

Водолеи в старости будут осваивать новые занятия. Что такое возраст, Водолеи не понимают и считают, что перед ними всегда будут открыты любые двери.

По материалам gurni.ru

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