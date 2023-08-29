Что ждет в старости Стрельцов, Козерогов и Водолеев: кармическая участь по знакам зодиака

То, какой будет жизнь в старости, зависит от многих составляющих, в том числе и от принадлежности к тому или иному знаку зодиака.

Кармическая участь во многом зависит от гороскопа.

Так, Стрельцы в старости достигнут апогея в своих знаниях и умозаключениях. Лекции Стрельцов, благодаря их легкому характеру, не будут похожи на нравоучения. Так что слушателей у Стрельцов будет немало.

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