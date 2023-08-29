Кармическая участь на закате жизни: какая старость ждет Близнецов, Раков и Львов

Как мы будем жить и чувствовать себя в финальные годы жизни, зависит не только от ген и здоровья, но и от принадлежности к знаку зодиака.

Какая кармическая участь на закате жизни ждет тех, кто родился в концы весны и летом — Близнецов, Раков и Львов?

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