Кармическая участь на закате жизни: какая старость ждет Близнецов, Раков и Львов

Как мы будем жить и чувствовать себя в финальные годы жизни, зависит не только от ген и здоровья, но и от принадлежности к знаку зодиака.
Какая кармическая участь на закате жизни ждет тех, кто родился в концы весны и летом — Близнецов, Раков и Львов?
Близнецы в старости останутся такими же общительными и дружелюбными людьми. Они с легкостью найдут себе компанию по интересам и будут проводить время с ней.
Семейные Раки предпочтут провести старость в окружении детей и внуков. Если эту возможность у Раков отобрать, они впадут в меланхолию и депрессию.
Львы в старости превратятся в рассказчиков. Главной темой их разговоров станут личные достижения. Те, кто не захочет слушать, рискуют смертельно обидеть Львов.
По материалам gurni.ru