Под счастливой звездой: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, в жизни которых вершатся перемены к лучшему прямо сейчас

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются точными, рассказала, чего ждать от 29 августа представителям разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, некоторым несказанно повезло, и в их жизни назревают позитивные перемены.

Под счастливой звездой родились Тельцы, Близнецы и Львы.

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Тельцам стоит ждать перемен и на работе, и дома. Перемены в жизни назревают и у Близнецов. Им стоит рассчитывать на помощь близких и друзей.

Львам обещаны перемены на работе. Они смогут расположить к себе руководство и добиться вершин.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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