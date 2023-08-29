Под счастливой звездой: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, в жизни которых вершатся перемены к лучшему прямо сейчас

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются точными, рассказала, чего ждать от 29 августа представителям разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, некоторым несказанно повезло, и в их жизни назревают позитивные перемены.
Под счастливой звездой родились Тельцы, Близнецы и Львы.
Тельцам стоит ждать перемен и на работе, и дома. Перемены в жизни назревают и у Близнецов. Им стоит рассчитывать на помощь близких и друзей.
Львам обещаны перемены на работе. Они смогут расположить к себе руководство и добиться вершин.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»