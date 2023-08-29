Какой знак станет фаворитом Зеленого Дракона: прорыв на работе, деньги рекой, любовь

В 2024 году во власть вступит Зеленый Деревянный Дракон и наделит счастьем Овнов. Этим людям будет везти все 12 месяцев буквально во всем.
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Для Овнов новый год станет временем укрепления личных и профессиональных отношений. Под влиянием Дракона, Овны получат классные возможности для продвижения по карьерной лестнице, наращивания и процветания бизнеса.
Важно активно искать пути для профессионального роста и не бояться брать на себя ответственность.
Кроме того, это хороший период для начала новых любовных связей или укрепления существующих.
Источник: rsute.ru