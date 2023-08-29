Из людей какого знака реально сосут энергию: Володина — родственники и коллеги постарались

Астролог Василиса Володина рассказала Тельцам, что им срочно нужно заняться собой.
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Из них долго высасывали драгоценную энергию рабочие проблемы и вопросы, которые они постоянно решают с родственниками.
Тельцы уже забыли, когда они думали о собственном счастье и досуге.
Астролог считает, что Тельцы дошли до крайней точки своего состояния. Им пора восстановить свои силы, заняться наполнением своего энергетического потенциала. Отдых Тельцам просто необходим сейчас.
Источник: rsute.ru.