Телец, Дева и другие знаки везунчики — фавориты ретроградного Меркурия до 31 сентября: любовь, деньги и карьера

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, которым будет везти до 31 августа. Эти фавориты ретро-Меркурия окажутся в белом списке у судьбы.
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Тельцы
Ко всему прочему, станут фаворитом Венеры. Многих представителей знака ждут значительные перемены: возможна смена работы, переезд или новый серьезный роман.
Те кто в браке, должны с опаской отнестись к возможным увлечениям. Как бы не дал трещину их семейный союз. У остальных на горизонте романтика и чувственность.
Девы
Задумаются о своих целях на ближайшее время, и вместе с тем, максимально проявят себя на работе. Даже начальство оценит Дев по достоинству, придирки и требования будут отложены. Пока этот знак зодиака всеобщий любимчик.
Скорпионы
Сумеют разбогатеть. За былые заслуги Вселенная одарит их двойной прибылью. Им могут вернуть старый долг или же Скорпионы получат дополнительный источник дохода. Главное — проявить экономность и вести себя скромно. Тогда этот знак зодиака обеспечить себе безбедное будущее.
Водолеи
Эти любимчики ретро-Меркурия будут купаться в лучах всеобщего обожания. Водолеи встретят человека, который станет для них советчиком и опорой. Им можно менять свою жизнь, идти вперед и верить в себя.
По материалам 7days