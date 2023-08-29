Телец, Дева и другие знаки везунчики — фавориты ретроградного Меркурия до 31 сентября: любовь, деньги и карьера

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, которым будет везти до 31 августа. Эти фавориты ретро-Меркурия окажутся в белом списке у судьбы.

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Тельцы

Ко всему прочему, станут фаворитом Венеры. Многих представителей знака ждут значительные перемены: возможна смена работы, переезд или новый серьезный роман.

Те кто в браке, должны с опаской отнестись к возможным увлечениям. Как бы не дал трещину их семейный союз. У остальных на горизонте романтика и чувственность.

Девы

Задумаются о своих целях на ближайшее время, и вместе с тем, максимально проявят себя на работе. Даже начальство оценит Дев по достоинству, придирки и требования будут отложены. Пока этот знак зодиака всеобщий любимчик.