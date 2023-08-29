На счетах Овнов, Тельцов и Козерогов появятся миллионы: везение, которое бывает раз в тысячу лет

Овны, Тельцы и Козероги с началом осени будут ощущать на себе мощную энергию ретроградного Меркурия.

Эта планета перевернет их представление о мире и наделит огромным везением.

Особенно сильно это будет проявляться в финансовой сфере. Люди данных знаков могут смело браться за самые дерзкие проекты, виртуозно манипулируя самыми решительными, открытыми, быстрыми действиями.

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Не исключено, что им предстоит сделать ставку на что-то важное, то, что принесет им огромную прибыль. Кто-то сможет заработать на этом миллионы.

Источник: rsute.ru.