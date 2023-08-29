Какой знак поругается с начальством из-за зарплаты: Глоба — унижение достанет

Тамара Глоба поведала, что Стрельцы могут попасть в очень сложную ситуацию на рабочем месте.

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У них накопилось немало проблем в деловой сфере, и их придется решать. Многие вопросы будут связаны с финансовой стороной и заработной платой.

Не исключено, что Стрельцы решатся на серьезный разговор по этому поводу с начальством. Но велика вероятность того, что данная беседа закончится очень плохо для Стрельцов.

Не торопитесь, все обдумайте, а потом только высказывайтесь.

Источник: rsute.ru.