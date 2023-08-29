Чья судьба будет стерта 15 сентября: ретроградный Меркурий напишет лучшую главу жизни для 3 знаков

Овны, Львы и Рыбы до 15 сентября переживут ряд знаковых для них событий под влиянием ретроградного Меркурия.

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После пережитого их жизнь фактически обнулится, и они начнут ее с чистого листа. Не стоит бояться этого, ведь это великий шанс для каждого из представителей зодиакальных систем прожить все так, как хотелось им.

Эти люди смогут осуществить свои мечты, стать теми, кем они хотели стать на самом деле. Не упустите свой шанс и не стесняйтесь действовать решительно!

Источник: rsute.ru