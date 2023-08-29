Какие четыре знака благословит ангел счастья: жизнь вознесет их до небес, подарив великую судьбу

Люди, которые родились под знаками Овна, Тельца, Козерога и Рыб, смогут изменить линию своей судьбы в первой половине сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Жизнь дала им второй шанс на перерождение. У каждого из них есть то, что их терзает и мешает двигаться вперед.
Этот барьер будет снят, и дорога вперед для этих людей станет простой и безоблачной. Овны, Тельцы, Рыбы и Козероги должны ясно понять, чего они хотят в будущем. И это счастливое будущее не заставит себя ждать.
Главное, им успеть это сделать до 15 сентября. В этот момент ретроградность Меркурия сойдет на нет, и их удача станет прежней.
Источник: rsute.ru.