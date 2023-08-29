Володина назвала знак, который получит очень выгодное предложение по работе: заработок порадует

Уверенность Стрельцов, а также умение внедрять все новое скоро заинтересует потенциальных партнеров, сказала астролог Василиса Володина.
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К Стрельцам поступят заманчивые предложения с их стороны.
Однако пока звезды не рекомендуют принимать быстрых решений. Следует немного поразмыслить.
Желательно, чтоб дело приносило еще и моральное удовлетворение. Но и не забудьте поторговаться насчет оплаты труда. Вами заинтересовались, а это должно превращаться в крупные купюры.
Источник: rsute.ru.