Володина назвала знак, который получит очень выгодное предложение по работе: заработок порадует

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К Стрельцам поступят заманчивые предложения с их стороны.

Однако пока звезды не рекомендуют принимать быстрых решений. Следует немного поразмыслить.

Желательно, чтоб дело приносило еще и моральное удовлетворение. Но и не забудьте поторговаться насчет оплаты труда. Вами заинтересовались, а это должно превращаться в крупные купюры.

Источник: rsute.ru.