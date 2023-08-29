Названы два самых счастливых знака сентября: деньги найдут буквально под ногами

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Купюры они могут найти буквально под ногами как в буквальном смысле, так и в переносном.

Возможно, они просто найдут деньги или получат подарок. Но вполне вероятен и другой разворот событий.

Например, люди этих знаков внезапно поймут, что дорога к большим заработкам и выгодным инвестициям лежит буквально у них перед носом, просто ранее они не видели этих финансовых возможностей.

Источник: rsute.ru.