Только один знак сможет повернуть свою судьбу на 180 градусов: Глоба —пришло время больших денег

Близнецы, по словам астролога Тамары Глобы, вышли на новый уровень своего роста и развития.

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В их карьере произойдут кардинальные изменения, они смогут совершить рывок вперед, а кое-кто кардинально изменит свою профессиональную деятельность.

Новая область работы, новые партнеры и коллеги, новый большой заработок — все это повернет жизнь Близнецов в другое русло.

Эти люди возродятся из пепла словно птицы феникс пойдут тропой благосостояния.

Источник: rsute.ru.