Со Скорпионами, Львами и Стрельцами случится то, во что с трудом поверится: успех, богатство, счастье потоком

Скорпионам, Стрельцам и Львам сильно повезет в сентябре. Далеко не всем из их окружения поверится, что такое вообще может случиться.

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Если эти люди до конца ретроградности Меркурия (до 15 сентября) будут мыслить позитивно, смотреть на мир через призму добра и справедливости, их мечты могут исполниться на сто процентов.

И если кто-то грезил счастьем, богатством и любовью, то это придет в их жизнь. Помните, что Вселенная реагирует на наши мечты, если их формулировать четко и ясно.

Источник: rsute.ru.