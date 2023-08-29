«Хороших новостей сегодня нет»: Василиса Володина сделала заявление про 29 августа

Телеведущая и астролог Василиса Володина после ухода из программы «Давай поженимся!» сосредоточилась полностью на своей астрологической деятельности. Она регулярно составляет прогнозы на месяцы и годы, а также делится советами и подсказками о том, как сложится тот или иной день.

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Звездочет даже завела специальную рубрику «Хорошие новости» в Телеграм. И ежедневно подбадривает подписчиков порцией положительного и воодушевляющего. А вот на 29 августа она ничего не предрекла, заставив фолловеров переживать.

«А хороших астрологических новостей сегодня нет! Плохих тоже. Время тренировать зоркий глаз и острое ухо, разглядывая хорошее вокруг. Уверена, если задаться целью, у каждого получится найти свою драгоценную иголочку, в каком бы большом стоге не пришлось искать», - написала астролог.

Володина отправила каждому лучи поддержки на этом смелом пути.