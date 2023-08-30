Мягкие, сердечные, наивные: пять имен самых добрых женщин – часто они сами страдают от своей доброты

Имя, данное родителями при рождении, закладывает в человека определенные черты характера. Есть ряд женских имен, обладательницы которых отличаются добротой и милосердием. Они готовы помочь каждому живому существу, и порой даже в ущерб собственным потребностям. Эти имена перечислила нам Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая.

Мила – все заработанное тратит на других

Мила — олицетворение чистой любви, которой она одаривает окружающих. Уже с детства девочка заботится о старших родственниках, помогает им по дому. В ее большом сердце есть место и для животных. Мила из тех, кто действительно не обидит даже муху.

Девочка вырастает ответственной, старательной личностью. Но несмотря на приятную энергетику, порой отводит на третий план свои потребности и желания. Она может работать сверхурочно, не баловать себя покупками дорогой одежды или косметики.

Агата – слишком мягкий характер мешает карьере

Агата отличается жизнерадостностью и оптимизмом. Она не боится трудностей, так как старается извлекать положительные моменты из любой ситуации. Друзья любят Агату за постоянную поддержку, веру в них и открытую душу. С ней весело, интересно и легко общаться.

Но иногда за излишне позитивным поведением Агата скрывает инфантильность и наивность. Из-за чего может сама страдать. Это замедляет ее желание занять высокую должность, так как руководитель считает, что ее характер недостаточно жесткий.

Полина – всем верит, а ее обманывают

Женщины с этим именем обладают большим терпением и максимально добрым сердцем. Из них получаются прекрасные учителя, так как они спокойно выдерживают нагрузку от обучения детей разным предметам. Полина смотрит на мир сквозь призму ответной кармы за добрые дела.

Девушка старается совершить как можно больше бескорыстных поступков, чтобы показать окружению важность сопереживания близкому. Полина иногда слишком увлекается такой работой и притягивает в свой круг общения лицемерных людей, которые могут воспользоваться ее добротой и обмануть.

Галина – страдает от заниженной самооценки

Девушки, которым родители подарили имя Галина, добры, искренни и эмпатичны. Они легко заводят общение с любым человеком. У них много друзей, с которыми они поддерживают связь годами. Галина без лишних сомнений может позвонить подруге и просто спросить, как прошел ее день. Причем не будет требовать взамен вопроса о своих делах.

Порой такой односторонний интерес работает в ущерб самооценке Галины. Она начинает занижать важность своих желаний и увлечений. Ей кажется, что она вполне способна разобраться со всеми задачами сама. При этом придет первая на помощь к друзьям, как только к ней обратятся.

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Ульяна – ее «подставляют» в конфликтах

Девушки с этим редким именем отличаются отзывчивостью и положительной энергетикой. Ульяна быстро вливается в новый коллектив, находит близких людей. Она из тех, кто всегда окажет поддержку стажеру, причем любого возраста. Девушка не особо чувствует разницу между поколениями, в хорошем смысле, благодаря чему найдет общий язык как с ребенком, так и пожилой парой.

Но некоторые люди могут воспользоваться этой особенностью Ульяны и сделать из нее так называемого «переговорщика», когда самим трудно найти подход в коммуникации с людьми. Доброе сердце девушки не сразу заметит подвоха, так как она всегда рада помочь. По этой причине иногда попадает в положение, находясь между конфликтующими сторонами.

