Ангел будет вести за руку: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым по судьбе написана удача с 28 августа

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на 28-й день августа, рассказав, чего ждать от конца лета представителям разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, все сложится удачно по судьбе у тех, кто родился под созвездиями Тельца, Льва и Стрельца. Люди, появившиеся на свет под этими знаками зодиаков, будут чувствовать, будто их ведет за руку ангел-хранитель.

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