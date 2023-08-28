Ангел будет вести за руку: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым по судьбе написана удача с 28 августа

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на 28-й день августа, рассказав, чего ждать от конца лета представителям разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, все сложится удачно по судьбе у тех, кто родился под созвездиями Тельца, Льва и Стрельца. Люди, появившиеся на свет под этими знаками зодиаков, будут чувствовать, будто их ведет за руку ангел-хранитель.
Тельцов ждет успех в разговорном жанре. Оборотов добавит работа, вы займетесь новыми делами.
Львам работа принесет доход и новые возможности заработка. Львов в конце августа ждет дорога с партнерами или с семьей.
Стрельцам удастся решить важные финансовые вопросы и сделать крупные покупки. Можно вкладывать средства в продвижение или развитие. Все это будет удачным.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»