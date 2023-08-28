Кармическая задача Львов, Дев, Весов и Скорпионов — деньги и карьера: с 1 по 25 сентября

Таролог Саона поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака с основополагающей миссией.

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Львы

Им ни в коем случае нельзя влезать в долги. Потом очень сложно будет вернуть то, что они взяли взаймы. Это относится и к кредитам, и к деньгам, взятым у друзей. Лучше справиться с трудностями своими силами. Хотя на это возможно уйдет больше сил и времени. Просто нужно позаботиться о стратегии заранее.

Девы

Благодаря своей прагматичности и аналитическому складу ума, они смогут обеспечить себе преимущество. Сентябрь располагает Дев к тому, чтобы реализовать все свои смелые планы и достигнуть высот как в карьере, так и в материальном плане.