Как именно Львы, Весы, Стрельцы, Козероги и Рыбы попадут в белый список судьбы во второй половине 2023 года — Глоба

Тамара Глоба в своем прогнозе на вторую половину 2023 года назвала знаки зодиака, которые окажутся в белом списке у судьбы. В чем их сила — узнаем детально.

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Львы должны не упустить тот момент, когда им понадобится передышка. И связано это будет со здоровьем. В остальном этот знак зодиака ждет успех и на службе, и в личной жизни. Особенно вдали от дома. Те Львы, которые трудились в первой половине года, будут купаться в лучах славы и богатства вплоть до 2025 года.

Со второй половины года начнется важный период, который будет связан с дальними дорогами.

Весы много внимания уделяли партнеру и семье. Им нужно работать в коллективе, только так они сумеют добиться успеха. Коллеги поддержат Весов, лучше всего представители этого знака будут чувствовать себя на службе.

«С середины года наступят перемены, которые касаются прошлого. Заходящий кармический узел будет в Весах, поэтому все хорошее, что вы сделали, продлится полтора года», - заверила Глоба.

Стрельцы неплохо зарабатывали в первой половине года, что позволило им сделать удачные покупки для дома и строительства, а также выгодно вложить финансы. Во второй половине года им нужно уделить внимание с семье, особенно родителям. Их также ждут поездки и командировки, которые будут связаны с работой и любовью.