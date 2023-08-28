Овны, Львы и Рыбы полностью обнулятся: ретроградный Меркурий создаст им новую счастливую судьбу

Овны, Львы и Рыбы смогут начать новую счастливую жизнь в сентябре. Ретроградный Меркурий до 15 сентября напишет для них новую линию судьбы.

Она будет более счастливой и беззаботной, полна радости, благоденствия и благосостояния.

Однако это не значит, что Овны, Львы и Рыбы должны ждать наступления доброго будущего, сложа руки.

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Им стоит сейчас внимательно смотреть по сторонам и вглядываться в знаки, которые им дают свыше. Вселенная подскажет, куда следовать, чтобы мечты осуществились.

Источник: rsute.ru