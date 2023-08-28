Им предначертано великое: Скорпионы, Стрельцы и Львы достигнут большего, чем мечтали

Скорпионы, Стрельцы и Львы уже в сентябре начнут путь преобразований. В период ретроградного Меркурия Вселенная обернется в их сторону и начнет помогать им в дороге к счастью.

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Громко кричите ей в это время (до 15 сентября), чего вы хотите достичь по-настоящему, говорите четко свою главную мечту. И она обязательно исполнится.

В первой половине сентября время будет играть на вашей стороне. Вам дается ровно две недели, чтобы стать счастливыми.

Источник: rsute.ru.