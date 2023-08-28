Глоба назвала знак, которого вознесут на работе и дадут щедрый заработок: впереди только счастье

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Внезапный прорыв ждет этих людей.

Близнецы скоро кардинально изменят линию своей судьбы. Астролог Тамара Глоба поведала, что этой осенью они совершат решительный рывок вперед. Смогут сменить сферу деятельности и проявят там себя просто грандиозно.

Это будет замечено свыше и будет иметь восхитительный результат в виде большого заработка и процветания.

Близнецы смогут выйти на новый уровень развития жизни в целом, познают вкус сладкого и  безоблачного бытия.

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Важно Близнецам не упустить свой шанс. Астролог рекомендовала этим людям в делах и намерениях опираться на помощь и советы близких людей.

Источник: rsute.ru.

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