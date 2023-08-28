Глоба назвала знак, которого вознесут на работе и дадут щедрый заработок: впереди только счастье

Близнецы скоро кардинально изменят линию своей судьбы. Астролог Тамара Глоба поведала, что этой осенью они совершат решительный рывок вперед. Смогут сменить сферу деятельности и проявят там себя просто грандиозно.

Это будет замечено свыше и будет иметь восхитительный результат в виде большого заработка и процветания.

Близнецы смогут выйти на новый уровень развития жизни в целом, познают вкус сладкого и безоблачного бытия.

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Важно Близнецам не упустить свой шанс. Астролог рекомендовала этим людям в делах и намерениях опираться на помощь и советы близких людей.

Источник: rsute.ru.