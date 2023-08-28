И будет вам счастье: что надлежит сделать Близнецам, Весам и Водолеям с 28 августа — предупреждение от астролога Тамары Глобы

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как стоит провести 28 августа представителям разных знаков зодиака, чтобы стать счастливыми.

Родившимся под знаком Близнецов рекомендовано не тратиться и избегать скандалов и толпы в первой половине дня. И тогда во второй половине этих же суток активно продвинутся деловые планы и идеи.

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Весам рекомендовано обратить внимание на события дома и на родине. Вместе с друзьями вы разведете бурную деятельность.

Водолеям не стоит спешить переделывать все дела в первой половине дня. Поберегите силы для вечера.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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