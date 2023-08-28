И будет вам счастье: что надлежит сделать Близнецам, Весам и Водолеям с 28 августа — предупреждение от астролога Тамары Глобы

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как стоит провести 28 августа представителям разных знаков зодиака, чтобы стать счастливыми.

Родившимся под знаком Близнецов рекомендовано не тратиться и избегать скандалов и толпы в первой половине дня. И тогда во второй половине этих же суток активно продвинутся деловые планы и идеи.

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