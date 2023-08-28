Решающая миссия Овнов, Тельцов, Скорпионов и Львов до конца 2023 года — Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав основополагающую миссию некоторых знаков зодиака. Что должны сделать эти баловни судьбы, чтобы обеспечить себе светлое будущее — смотрим детально.

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Овны

Могут рассчитывать на то, что Юпитер подарит им успех и настроит вышестоящее руководство на позитивный лад — Овны без труда будут идти вверх по карьерной лестнице. Это откроет перед ними новые возможности и проекты. Пришло время, когда этот знак зодиака получит и признание, и уважение.

«В течение практически всего года вас поддержат вышестоящие», — заверила Глоба.

Речь идет и о начальстве, и о старших родственниках, и о деловых партнерах, и о авторитетных персонах. Есть шанс заработать неплохие деньги.

Тельцы

Еще весной они сделали все, чтобы закрепить успех предыдущих месяцев. Тельцы были заняты своими проектами, делами вдали от дома, интеллектуальной деятельностью. Им не стоит бояться того, что друзья, которые были с ними рядом, уйдут. Если это случится, значит, их пора оставить в прошлом. Прежняя работа и дела будут приносить Тельцам успех и материальную стабильность.