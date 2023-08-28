Володина назвала даты рождения тех, кого ретро-Меркурий засосет в воронку судьбоносных перемен — ищем себя в списке

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом, назвав даты рождения тех, кого ретроградный Меркурий засосет в воронку судьбоносных перемен. Они могут рассчитывать на то, что под влиянием высших сил их дела, сознание и мир вокруг претерпят важные метаморфозы. Какими они будут — зависит от каждого. Для них ретро-Меркурий, влияние которого продлится до 15 сентября, будет значительным и уж точно никак не проходным. Особенно это касается личных дел, планов и взглядов.

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