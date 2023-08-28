Водолеи, Девы и Близнецы получат щедрый подарок: в сентябре забудут про то, что денег может не хватать

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Эти люди смогут забыть про нужду и то, что когда-то им приходилось откладывать средства для крупных покупок.

Подарок Вселенной в виде денежного успеха сделает Водолеев, Дев и Близнецов счастливее и беззаботнее. Их жизнь засияет новыми красками и вдохнет в них вдохновение и страсть.

Источник: rsute.ru.