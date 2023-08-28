Какому знаку Глоба сказала молчать: если раскроет рот — полетит с работы, останется без денег

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Овны сейчас стоят на краю пропасти. Их нервная система на пределе, что может сказаться на их работе, отношении к ним начальства и коллектива.
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Астролог уверена, что Овнам необходимо в данный момент времени проявить особое терпение и мудрость. Только так они смогут избежать конфликтов на рабочем месте.
Даже в случае ощущения абсолютной собственной правоты Овнам необходимо держать рот на замке. Последствия вспыльчивости и лишних слов могут быть самыми плачевными.
Источник: rsute.ru.