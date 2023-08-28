Какому знаку Глоба сказала молчать: если раскроет рот — полетит с работы, останется без денег

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди сейчас должны быть максимально сконцентрированы.

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Овны сейчас стоят на краю пропасти. Их нервная система на пределе, что может сказаться на их работе, отношении к ним начальства и коллектива.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Астролог уверена, что Овнам необходимо в данный момент времени проявить особое терпение и мудрость. Только так они смогут избежать конфликтов на рабочем месте.

Даже в случае ощущения абсолютной собственной правоты Овнам необходимо держать рот на замке. Последствия вспыльчивости и лишних слов могут быть самыми плачевными.

Источник: rsute.ru.

Читайте также