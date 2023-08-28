Когда Скорпионов, Львов и Козерогов ждет стремительное обогащение: внезапные деньги ниоткуда

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Не исключено, что это будут какие-то неприятные события, но именно они станут толчком для начала новой жизни.

Не расстраивайтесь, если вас уволят с работы или вас бросит любимый. Так Вселенная очищает для вас место для счастья. Это значит, что вы достойны лучшей зарплаты, лучшей должности, лучшего человека рядом.

Источник: rsute.ru.