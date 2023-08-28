Только Овнов, Львов и Козерогов ждет такое счастье осенью: жизнь с чистого листа в достатке и гармонии

Овнов, Львов и Козерогов благословила Вселенная на обновление жизни. Они смогут в сентябре устроить свою судьбу по-новому. Забыть про старые обиды, неприятности и события.

И построить свое бытие исключительно на добре, гармонии и благополучии.

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Произойдет это из-за мощной энергии ретроградного Меркурия, которая будет царить на Земле до 15 сентября. Эти знаки смогу подчинить ее для исполнения своих планов и мечтаний. Все, что они намерены были сделать, исполнится сполна.

Им рекомендуется внимательно смотреть по сторонам и видеть знаки, которые им дадут свыше.

Источник: rsute.ru