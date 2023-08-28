Скорпионы, Стрельцы и Львы — вот избранники Вселенной в сентябре: вознесет до небес и одарит счастьем

Скорпионы, Стрельцы и Львы испытают на себе высшее благословение Вселенной. Произойдет это до 15 сентября, когда люди будут чувствовать влияние ретроградного Меркурия.

Эта сильная энергия сыграет позитивную роль для избранных знаков зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Скорпионов, Стрельцов и Львов ждет полное обнуление, их жизнь начнется буквально с чистого листа.

У этих людей появится уникальный шанс переписать свою судьбу так, как им хочется. Им важно сейчас правильно и ясно ставить цели и идти к ним напористо и по прямой линии, не отклоняясь на другие тропы бытия.

Источник: rsute.ru.