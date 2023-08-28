Озвучены три знака зодиака, которые сорвут куш: деньги от выигрыша, наследства или подарка

Овны, Тельцы и Козероги станут в сентябре фаворитами судьбы. Удача будет сопуствовать им во всем, радуя и впечатляя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эти люди могут планировать и начинать любые дела, все у них будет получаться ровно так, как задумали. Однако это касается только добрых действий, которые не ущемляют права и свободы других людей.

Также Овнам, Тельцам и Козерогам в начале осени предначертано невероятное денежное везение. Они могут получить крупный подарок, выигрыш или наследство.

Источник: rsute.ru.