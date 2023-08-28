«День большой чистки»: Василиса Володина дала прогноз на последний понедельник лета

Астролог Василиса Володина не так давно стала оповещать подписчиков в Телеграм только о хорошем. Это специальная рубрика, в которой она опускает напряженные моменты и подает астрологический прогноз с позитивной стороны.
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На этот раз астролог сообщила людям, к чему готовиться 28 августа. Оказалось, что последний понедельник лета благоприятен для наведения порядка. Причем, в самом широком смысле этого слова.
«День большой чистки. Выбирайте экзекуцию по душе: генеральная уборка, очищение организма, работа с психологом или другим специалистом по внутричерепным насекомым. Хорошо спасать брошенных и обиженных живых существ: людей, животных, дерево на обочине», - перечислила варианты Володина.