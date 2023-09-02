Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября для всех знаков зодиака

Итак, Меркурий все еще «пятится назад», но Венера, которая последний месяц себя вела не лучшим образом, наконец-то встает на путь прямого движения. А это значит, что Меркурий так и будет тормозить все то, что он обычно тормозит, зато дела в сферах, за которые отвечает Венера (в первую очередь это любовь и деньги), потихоньку идут на лад.

Как это отразится на каждом из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Дева

Девы будут довольно успешны во всем, за что возьмутся всерьез. И единственное, что может мешать – полное нежелание общаться с людьми. Имеете право, но постарайтесь хотя бы не ссориться.

Любовь

Вы привлекаете внимание противоположного пола, но вас это сейчас мало заботит, поскольку на данный момент вас интересуют совсем другие дела

Финансы

Все бумаги, документы, контракты и соглашения нужно очень внимательно проверять. Если не допускать ошибок, неделя позволит неплохо заработать.

Здоровье

Как и на прошлой неделе, сейчас ваш основной враг – переутомление. Не дайте ему вас одолеть, принимайте меры.

Овен

Овны пока не в чести у Купидона, любовная сфера не в лучшем состоянии. Но не отчаивайтесь, вам и без этого есть чем заняться. Для достижения превосходных результатов нужно придерживаться всего одного правила – будьте честны с собой и окружающими и другим вас обмануть не давайте.

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Телец

Какие-то дела могут выходить из-под контроля Тельцов, и все из-за эмоций, плещущих через край – не ваших, так других людей. Без паники – в любом случае выход найдется, и вы сумеете обернуть ситуацию себе на пользу. Так что неделя не без сложностей, но скорее удачная, чем нет.

Близнецы

Близнецы добились немалых успехов своими усилиями, но это не повод раздражать окружающих, глядя на них свысока. Лучше найдите к ним подход – это прекрасное время для улучшения материального положения, поэтому не стесняйтесь использовать свое обаяние и налаживайте взаимовыгодные отношения.

Рак

Едва ли не лучшая неделя сентября. Грех не воспользоваться моментом и не бросить все силы на то, что действительно для вас важно, будь то работа или какое-то иное занятие. В любви вы тоже оказываетесь в выигрыше – этот период подходит для ухаживаний, для семейных путешествий и для романтики.

Лев

Львам стоит держать в ежовых рукавицах внутреннего критика. Вы, безусловно, лучше всех знаете, как сделать правильно, но сейчас люди не то чтобы склонны с пониманием отнестись к вашим справедливым претензиям. Отложите до лучших времен и займитесь более важными делами, чем чужие ошибки.

Весы

Весы переживают не самую приятную неделю – как-то дела не идут, отношения не клеятся, там трудности, тут препятствия… Но и здесь обязательно найдется повод для радости. Вам может крупно повезти, может удачно сложиться ситуация на работе, вас кто-то поддержит и поможет, и это значительно улучшит ваше положение.

Скорпион

Скорпионы – люди страстные. На этой неделе это качество может загнать вас в любовный треугольник, спровоцировать адюльтер и всячески будить в вас жажду приключений. Очень хорошо подумайте, прежде чем прыгать в этот омут. А лучше направьте страсть на зарабатывание денег – с таким напором вы можете озолотиться.

Стрелец

Чего не стоит делать на этой неделе Стрельцам: заниматься самокопанием, выяснять отношения, пренебрегать отдыхом. Посвятите себя работе, интересным проектам, заключению выгодных контрактов. И не забывайте делать что-то полезное для здоровья и радовать себя разными мелочами.

Козерог

Козероги обязательно добьются немалых успехов, и для этого нужно взять под контроль не только важные процессы, но и те, что обычно пускаются на самотек. Гораздо проще перепроверить и скорректировать все сейчас, чем потом искать причины неудач и устранять последствия ошибок.

Водолей

Над Водолеями как будто висит какая-то туча. То ли мысли о прошлых отношениях, то ли совершенные когда-то ошибки, то ли навязчивые воспоминания, то ли все сразу. Если сейчас не удается расставить точки над «ё», отложите это на потом. У вас есть хорошая возможность улучшить финансовую ситуацию.

Рыбы

Рыбы готовы пойти ва-банк и многим пожертвовать ради достижения своей цели. Не спешите это делать, сначала оцените риски. Действительно ли стоит овчинка выделки? Не придется ли после локти кусать? И действуйте, полагаясь не на эмоции, а на точный и холодный расчет.