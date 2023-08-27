Все по карме: какая участь ждет в старости Козерогов, Водолеев и Рыб — жизнь на склоне лет

Гороскоп играет не последнюю роль в том, каким будет финальный этап в жизни. Все сложится по карме.

Козерогам, похоже, повезло больше других. В старости у представителей этого знака зодиака начнется вторая молодость. Только с возрастом Козероги начнут понимать, ради чего живут на свете и чем стоит заниматься в жизни.

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