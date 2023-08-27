Все по карме: какая участь ждет в старости Козерогов, Водолеев и Рыб — жизнь на склоне лет

Гороскоп играет не последнюю роль в том, каким будет финальный этап в жизни. Все сложится по карме.
Козерогам, похоже, повезло больше других. В старости у представителей этого знака зодиака начнется вторая молодость. Только с возрастом Козероги начнут понимать, ради чего живут на свете и чем стоит заниматься в жизни.
Водолеи даже и не знают, каково это - быть пожилым человеком. В старости они будут заниматься тем, чем хотят, не взирая на свой преклонный возраст. И море по колено!
Рыбы в старости превратятся в эдаких актеров. Периодически они будут разыгрывать спектакли перед своими родственниками, требуя от них внимания и заботы.
По материалам gurni.ru