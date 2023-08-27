Загадочны и очень красивы: женщины каких знаков зодиака самые настоящие красавицы — только пять

Женщины - Близнецы. Они прирожденные актрисы, в арсенале которых есть маски на все случаи жизни. Близнецы непредсказуемы и в этом их очарование, а главное оружие Близнецов - чувство юмора и непосредственность.

Женщины - Скорпионы. Они мистически красивы, соблазнительны, горды и незаметно плетут свои чары.

Женщины - Водолеи. Прекрасные создания, которым свойственна загадочность и импульсивность.

По материалам gurni.ru